Paola Egonu, la chiamata di Mario Draghi: “Orgoglio dello sport italiano, piena solidarietà”

Tutta Italia si stringe intorno a Paola Egonu, che ha ieri, dopo il successo sugli Stati Uniti e la medaglia di bronzo ai Mondiali di volley femminili, si è lasciata andare a uno sfogo in cui annunciava al proprio agente la volontà di voler lasciare la nazionale azzurra a seguito degli insulti razzisti ricevuti a seguito dell’errore del terzo set della sfida con il Brasile. Tra coloro che hanno manifestato la propria solidarietà c’è Mario Draghi: Palazzo Chigi in un tweet, ha dato notizia della telefonata del premier alla fuoriclasse azzurra.

“Piena solidarietà alla campionessa di volley Paola Egonu dal presidente Draghi nella telefonata di questa mattina. L’atleta azzurra è un orgoglio dello sport italiano, avrà future occasioni per vincere altri trofei indossando la maglia della Nazionale” le parole pubblicate sull’account istituzionale. Anche Matteo Salvini, sul noto social network, ha mandato un messaggio ad Egonu: “Grandissime le ragazze italiane della pallavolo per la medaglia di bronzo. Un abbraccio più forte a Paola Egonu, campionessa in campo e fuori, cui auguriamo ancora tante vittorie col Tricolore sul petto”.