Paola Egonu, video rubato: "Mi hanno chiesto perché sono italiana". Terremoto Italvolley

15 ottobre 2022 a

a

a

Un video "rubato" poco dopo la conquista della medaglia di bronzo ai Mondiali di volley scatena il caso. Paola Egonu, la pallavolista più in vista della nazionale a fine gara si avvicina a bordo campo e si sfoga con il suo procuratore, Marco Raguzzoni, che gestisce tra l'altro anche il c.t. dell'Italvolley, Davide Mazzanti. "Non puoi capire, non puoi capire. È la mia ultima in Nazionale. Mi hanno chiesto perché fossi italiana... Sono stanca", dice la campionessa nata a Cittadella da genitori di nazionalità nigeriana, attualmente in forze alla squadra turca VakıfBank Spor Kulübü.

Mi hanno chiesto anche se fossi italiana. Questa è la mia ultima partita in Nazionale, sono stanca”



Paola Egonu, la più forte giocatrice di pallavolo del mondo. Una ragazza di cui dovremmo solo essere orgogliosi.#paolaegonu



pic.twitter.com/adEaTHzxf0 — OverTime Storie a Spicchi (@StorieASpicchi) October 15, 2022

Lo sfogo viene ripreso da qualcuno dei presenti ai festeggiamenti e finisce subito sui social aprendo un caso che, secondo quanto si apprende, era nell'aria. Egonu poco dopo parla ai microfoni della Rai e usa toni meno definitivi: "Sono molto stanca adesso, potrei prendermi una pausa dalla nazionale, non dico però di lasciarla". Parlando con i media della Federvolley ribadisce: "L'azzurro? Per ora non si sa, la prossima estate si vedrà". E per la frase sull'essere italiana "dovete chiedere a chi l'ha detto".

La Gazzetta dello sport poco prima aveva parlato di un possibile addio alla nazionale di Egonu ma anche del ct Mazzanti, messo in discussione, con l'Italvolley che andrebbe verso una nuova fase di rinnovamento senza la sua giocatrice simbolo.