Nato, caccia italiani decollano per intercettare gli aerei russi

Gli aerei russi sconfinano e la tensione sale nei cieli d'Europa. Gli Eurofighter italiani impegnati nell'attività di Air Policing Nato in Polonia sono stati chiamati a effettuare uno scramble - tradotto un decollo immediato - per intercettare la minaccia portata da quattro caccia russi. A riferirlo è stata la stessa Aeronautica Militare su Twitter. "Questi ultimi hanno interessato gli spazi aerei polacchi e svedesi, prima di essere costretti a rientrare nell'exclave di Kaliningrad controllato da Mosca".

#Scramble, nuovo decollo immediato per gli #Eurofighter italiani impegnati in attività di Air Policing in Polonia per intercettare 4 caccia russi che avevano interessato gli spazi aerei polacco e svedese prima di essere costretti a rientrare nello spazio aereo di Kaliningrad pic.twitter.com/xY6b3YA4YI — Aeronautica Militare (@ItalianAirForce) October 5, 2022

Già lo scorso 22 settembre, sempre l'Aeronautica militare aveva fatto sapere che per due volte in due giorni due Eurofighter italiani impegnati in Polonia nell'ambito del dispositivo Nato di Air Policing si erano alzati in volo per intercettare jet russi che si stavano avvicinando allo spazio aereo dell'Alleanza.