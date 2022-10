Un altro decesso di meningite da batterio Listeria. Indagini sui wurstel contaminati

04 ottobre 2022 a

Un altro decesso per listeriosi, forse legato ai lotti di wurstel di pollo prodotti dall’azienda Tre Valli ritirati dal mercato nelle scorse settimane. Sono in corso le indagini su un nuovo caso di morte per meningite da Listeria monocytogenes che potrebbe essere legato alle carni avicole contaminate. Ci vorrà qualche giorno per i risultati che permetteranno di capire se il decesso di un ottantenne di Alessandria è legato al cluster di listeriosi alimentare, che conta 66 casi segnalati in Italia dal 2020 e tre decessi in Lombardia, Piemonte ed Emilia Romagna fra fine 2021 e giugno di quest’anno.

L'uomo originario di Novi Ligure è morto quattro giorno dopo il ricovero nel reparto di Malattie Infettive dell’ospedale Civile Santi Antonio e Biagio e Cesare Arrigo di Alessandria. Si indaga per capire se è stato vittima dello stesso ceppo, l'St 155, che ha causato il decesso di altre tre persone tra il dicembre del 2021 e il giugno 2022. I dubbi, tuttavia, sono pochi. Al lavoro personale del Ministero della salute, della direzione generale per l'igiene e la sicurezza degli alimenti e la nutrizione, l'Asl, i carabinieri del Nas e la procura di Alessandria.

Secondo quanto risulta "la vittima ha comprato dei würstel di una grande azienda alimentare che, tra i suoi fornitori, ha anche la ditta Agricola Tre Valli (...) L'80enne, come hanno spiegato anche i parenti, era solito mangiare würstel crudi" scrive la Stampa.