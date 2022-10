Albino Ruberti, nuovo audio sulle mascherine fantasma di Zingaretti

Sullo stesso argomento: Mascherine al maestro di pilates: una mail inguaia la sorella di Zingaretti

04 ottobre 2022 a

Un nuovo audio vede protagonista Albino Ruberti, l'ex capo di Gabinetto del sindaco di Roma Roberto Gualtieri la cui lite con i fratelli De Angelis aveva fatto esplodere il Pd del Lazio. Dopo "in ginocchio o ti ammazzo", "mettimi le mani addosso". La frase è contenuto in una registrazione audio relativa all'ultimo tentativo di accordo tra la Regione Lazio ed EcoTech, nell'ambito dello scandalo delle mascherine cinesi.

Tutto parte nel marzo del 2000, quando con due atti la Regione di Nicola Zingaretti fa un affidamento alla EcoTech srl per 4 milioni di mascherine. La merce non arriva, il 25 aprile viene risolto il contratto e settembre 2021 si svolge l’incontro in questione in cui l'ente intende chiedere i 2 milioni di euro anticipati. Oltre a Ruberti ci sono Rodolfo Murra dell’avvocatura regionale, Sergio Mondin di EcoTech e il suo avvocato Giorgio Quadri, e nei corridoi di viale Cristoforo Colombo scoppia la lite come riporta l'edizione romana di Repubblica: "La prossima volta che alza la voce faccio venire la forza pubblica" dice Ruberti, "uscite, siete dei truffatori (...) Mettimi le mani addosso" dice a uno degli interlocutori l'allora capo di gabinetto di Zingaretti.

L'audio choc del ristorante di Frosinone che aveva infiammato la campagna elettorale, è al centro di un inchiesta della procura laziale. Le indagini sarebbero vicine alla conclusione.