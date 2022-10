Covid, Bassetti torna alla carica: “Basta con l'isolamenti dei positivi, reparti vuoti”

01 ottobre 2022 a

Una svolta sulla gestione della pandemia. È quella chiesta dall’infettivologo Matteo Bassetti, direttore della clinica malattie infettive dell’ospedale San Martino di Genova, in un’intervista all’Agi in cui illustra il proprio punto di vista a quasi tre anni di distanza dall’inizio della diffusione del Covid: “È ora di superare l’isolamento dei positivi al Covid-19. Come sempre noi siamo gli ultimi. Ora a fare un passo avanti in questo senso sono state Australia e Portogallo, due tra i Paesi più attenti. È evidente che si va sempre di più verso la convivenza con un virus respiratorio come tanti altri: contagioso e che può essere anche pericoloso, ma che non mette ko la sanità”.

“È giunto il momento di prendere per mano il cittadino e accompagnarlo nei comportamenti più virtuosi - chiede Bassetti -. Credo che vada superato il bollettino che ormai è volontà politica che con la medicina c’entra poco. Ieri ero in Romania a portare alcuni lavori scientifici e da questo punto di vista l’Italia ha fatto cose straordinarie, ma la politica non è stata all’altezza”. La medicina e la cura del singolo, a parere dell’infettivologo genovese, devono tornare al centro: “Da 25 giorni ho zero ricoveri Covid in reparto - snocciola i numeri il medico ligure -. Io per ’ricovero Covid’ intendo una persona in ospedale con sintomi di polmonite o altri problemi connessi. Abbiamo invece persone che entrano con tampone positivo, ma per tutt’altro come un signore che deve essere operato al cuore ed è in terapia intensiva. Ma con il Covid, nonostante abbia un tampone positivo, non - chiosa Bassetti - c’entra niente”.