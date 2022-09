Nunzia Schilirò, l'ex vicequestore no green pass è stata licenziata: lo sfogo sui social

29 settembre 2022 a

a

a

Il suo nome era balzato all'attenzione dell'opinione pubblica nei mesi più caldi della pandemia, quando l’ex vicequestore di Roma, Nunzia Schilirò, si era schierata contro il Green Pass. Ora ha annunciato su Facebook e con un video su YouTube: "Sono stata licenziata". "Dopo un anno di sospensione e di persecuzione con sette procedimenti disciplinari, al quinto sono stata destituita!" scrive sui social. "Sono stata mandata via per le mie dichiarazioni sul palco della manifestazione del 25 settembre 2021 e per quelle successive" aggiunge Schilirò ricordando il video che aveva fatto il giro del web dividendo l'opinione pubblica.

La poliziotta no-green pass si candida: “Basta con le violazioni dei diritti”

Schilirò aveva anche difeso "i portuali di Trieste, aggrediti a colpi di idrante, quando stavano seduti a terra, con il rosario in mano" sottolinea ancora su Fb. "I condannati per il G8 di Genova in servizio e, in certi casi, addirittura promossi. Io licenziata per aver esercitato il diritto costituzionale previsto dall’articolo 21" attacca l'ex vicequestore che chiede: "Quale libertà d’espressione esiste in Italia?". Schilirò nelle elezioni politiche del 25 settembre era stata candidata con ItalExit, che non ha raggiunto però l'asticella del tre per cento per eleggere parlamentari.