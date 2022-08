Elezioni, Nunzia Alessandra Schilirò candidata con Italexit: “Basta con le violazioni dei diritti”

03 agosto 2022 a

a

a

Dopo Stefano Puzzer, leader dei no-green pass di Trieste, anche Nunzia Alessandra Schilirò sbarca in politica. L’ex vice-questore di Roma - ha diretto per quattro anni la Quarta sezione della Squadra Mobile di Roma - sarà candidata con Italexit, partito guidato da Gianluigi Paragone. Schilirò, soprannominata Nandra, era stata sottoposta ad un procedimento disciplinare da parte della Polizia e a successivamente sospesa per le sue posizione sul vaccino, sul green pass e sulla gestione del Covid, diventando nota al grande pubblico in particolare per aver detto che l’obbligo di green pass sul lavoro era “illegittimo” nel corso di una manifestazione contro le misure restrittive andata in scena a San Giovanni a Roma.

La vicequestore sospesa: "Criminalizzazione del dissenso. Io trattata come gli agenti del G8 di Genova"

“Mi sarebbe piaciuto che ci potesse essere un unico partito-movimento che raggruppasse tutti coloro che si sono opposti alle violazioni dei diritti fondamentali. Ma l’alternativa qual è? Rimanere a piangere sul divano? Io credo che non esista un destino, tutto dipende da noi, noi possiamo cambiare cose. Ho scelto di fare questo passo perché sono vittima di una macchina del fango. Io e il partito rappresentiamo il vero cambiamento. Il sistema si cambia dall’interno. Cosa abbiamo ottenuto cercando di cambiarlo dall’interno? Attualmente percepisco soltanto metà del mio stipendio. Riappropriamoci del nostro paese, dei nostri diritti, del nostro potere” le parole di Schilirò in un video-annuncio pubblicato su YouTube.