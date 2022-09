Bollette troppo care? Parte la caccia alle coperte elettriche cinesi

27 settembre 2022 a

Prima era caccia ai gel disinfettanti e alle mascherine. Ma dall'emergenza Covid si è passati alla crisi energetica. Ed ecco allora che nelle vendite online si registra un'impennata senza precedenti delle vendite di coperte elettriche dalla Cina.

Con i costi delle bollette sempre più alti e il freddo dell'inverno che si avvicina, gli abitanti di tutta Europa provano ad attrezzarsi, puntando a risparmiare nei consumi di gas per riscaldare le loro case. Secondo quanto riporta Bloomberg, i dati sulle esportazioni delle coperte riscaldate attraverso l'uso della corrente elettrica indicano un aumento delle vendite di UTK Technology Ltd, con sede a Shenzhen, produttore e venditore di coperte sul sito di e-commerce Alibaba, che ne vende ad esempio un modello a 17 dollari americani.

Secondo il direttore generale di UTK, le richieste quotidiane degli acquirenti europei sono quintuplicate e la maggior parte delle persone richiede spedizioni urgenti. L'azienda prevede di consegnare oltre 10.000 coperte nel continente nel prossimo mese.

Ma tanta paura di "congelarsi" dentro casa è giustificata? L'Europa si sta preparando per un inverno difficile con l'impennata dei prezzi del gas naturale e la crisi dell'offerta causata dalla guerra russa in Ucraina che spingono i governi a elaborare piani di razionamento energetico. Secondo le stime di EnergyAustralia, le coperte elettriche, incorporate in sottili fili elettrici che disperdono il calore una volta collegate alla presa di corrente, costano meno di un terzo rispetto ad alcuni sistemi di riscaldamento. Come? Riscaldando l'utente da vicino, non devono necessariamente alzare la temperatura di un'intera stanza disperdendo il calore.

Anche i rivenditori britannici confermano la nuova tendenza nello shopping online degli europei. La catena di grandi magazzini John Lewis Partnership Plc afferma che le vendite di coperte elettriche sono aumentate del 67% rispetto all'anno precedente e le ricerche online dei prodotti sono aumentate di quasi il 470%. E le coperte sono tra i prodotti per la casa e la cucina più venduti di Amazon.com Inc. nel Regno Unito.

Gli stessi rivenditori hanno iniziato a fare le scorte. I dati doganali pubblicati dalla China Household Electrical Appliances Association mostrano che le esportazioni totali di coperte elettriche in Europa hanno raggiunto i 33,4 milioni di dollari da gennaio a luglio, quasi il doppio dell'intero anno scorso.