Meteo, quando arrivano piogge e temporali. La previsione di Giuliacci: cambia tutto

24 settembre 2022

Dopo mesi di caldo l'autunno avanza e porta freddo e pioggia già da quest'ultimo week-end di settembre. A confermare il nuovo schema è meteorologo Mario Giuliacci. "Si inizierà con sabato 24 settembre -spiega il Colonnello - quando la pioggia bagnerà tutto il Nord e, più giù, specie a partire dal tardo pomeriggio, anche Toscana, Umbria, Lazio e nord della Sardegna". Occhi puntati sulle Marche già travolta dall'alluvione che ha devastato la Regione. E il metereologo avverte proprio sull'allerta nubifragi che colpiranno l'Italia, in particolare Liguria, Toscana e Veneto.

Anche per domenica la previsione non è col sole: nuove piogge all'estremo Nordest, regioni centrali, Campania, Sicilia e Sardegna, e in questo caso il pericolo di forti nubifragi e grandine sarà elevato soprattutto in Friuli, Lazio e Campania. Anche la nuova settimana si preannuncia all'insegna di acqua e ondata di freddo che sconvolgerà l'autunno.