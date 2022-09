Meteo, la svolta definitiva: intensa perturbazione in arrivo, dove colpirà

22 settembre 2022 a

Siamo ormai in autunno anche se un campo di alta pressione si estende dall’Europa centrale fino all'Italia, dove nelle ultime ore è affluita aria più fresca e asciutta con correnti da nordest. Le isole maggiori restano ai margini dell’alta pressione e sono ancora interessate da aria un poco più umida e localmente instabile. E così domani - affermano i meteorologi Meteo Expert - il tempo risulterà stabile su buona parte del nostro Paese e i venti settentrionali si indeboliranno ulteriormente. Ma durante il fine settimana assisteremo a un cambiamento della circolazione a causa dell’approfondimento di un’area di bassa pressione sulla penisola iberica: venti caldi meridionali nei bassi strati e correnti in quota sudoccidentali accompagneranno l’arrivo di una perturbazione (la settiman del mese) con piogge in arrivo al Nord e in Toscana.

Temperature a picco e pioggia, quando arriva il crollo termico

Le previsioni per le prossime ore indicano una giornata in gran parte soleggiata e asciutta in molte zone dell’Italia. Al Centronord iniziali annuvolamenti su Piemonte, alta Lombardia, Veneto e medio Adriatico, in progressiva attenuazione nel corso della giornata. Per il sud soltanto sulla Calabria meridionale, sulla Sicilia e sulla Sardegna centro meridionale sarà presente una nuvolosità significativa. Possibilità di rovesci o temporali a carattere isolato nelle zone interne e sud-occidentali della Sicilia; qualche rovescio isolato anche nel sud della Sardegna. Temperature: su valori leggermente inferiori alle medie stagionali e in ulteriore lieve calo sul Lazio, al Sud e nelle Isole maggiori; in leggero rialzo al Nord-Ovest. Massime pomeridiane fra 19 e 22 gradi al Nord e sul versante adriatico, 20-24 gradi sulle regioni tirreniche e ioniche, punte di 25-26 in Sardegna e Sicilia. Venti: deboli o localmente moderati da nord o nord-est al Centro-Sud, fino a tesi di Tramontana sul Canale d’Otranto e sul mar Ionio; venti deboli al Nord. Mari: mossi il basso Adriatico, lo Ionio, il Tirreno centro-occidentale e il Ligure occidentale; fino a molto mosso il basso Ionio al largo; localmente mossi il medio Adriatico, lo Stretto di Sicilia e il Canale di Sardegna; per lo più poco mossi gli altri settori.

Le previsioni per venerdì 23 settembre indicano una giornata stabile e prevalentemente soleggiata. Al mattino qualche addensamento significativo a ridosso delle Prealpi orientali, nel Genovese, nell’est della Sardegna e sul basso Ionio con occasionali piovaschi sulla Sicilia orientale; altrove cielo sereno o poco nuvoloso con velature in arrivo al Nordovest. Nel pomeriggio qualche locale addensamento in più lungo le Alpi e sull’Appennino ligure. In serata nubi in aumento al Nord-Ovest e nelle Alpi, velature in estensione al resto del Centronord. Temperature per lo più in leggero rialzo delle massime; nel pomeriggio valori in generale dai 20 ai 24 gradi e punte di 25-27 gradi sulle Isole. Venti deboli, salvo rinforzi da nord fra basso Adriatico e alto Ionio, da est-nordest intorno alle Isole e sul basso Tirreno. Mari: fino a mossi basso Adriatico, Ionio e canali delle Isole; per lo più poco mossi gli altri bacini.

Le previsioni per sabato 24 settembre indicano al mattino molte nuvole con piogge in graduale diffusione al Nordovest, localmente anche moderate, in particolare tra il basso Piemonte e il Ponente ligure. Qualche pioggia isolata anche nell’ovest e sud della bassa Toscana e nel nordovest della Sardegna, nuvole in aumento anche nel resto delle due regioni e su Nordest, alto Adriatico, Umbria e Lazio, ancora prevalenza di sole nel resto del Centrosud. Nel pomeriggio le piogge si estendono gradualmente verso il Nordest e l’alto Adriatico fino al nord delle Marche, e si intensificano nel settore intorno al Ligure con possibili rovesci o temporali in Liguria e lungo le coste toscane; piogge anche moderate su sudest Lombardia, resto della Toscana ed Emilia Romagna; le schiarite resistono soprattutto su gran parte del Sud. La sera tempo più asciutto su estremo Nordovest e Alpi centrali, piogge in intensificazione al Nordest e in Emilia, ancora rischio di rovesci o temporali tra il Levante ligure e la Toscana. Temperature minime in aumento al Centronord e in Sardegna; massime in calo al Nordovest e in Toscana, per lo più in aumento sull’alto Adriatico e nel resto Centrosud con punte ben oltre i 25 gradi in Sardegna e nel nordovest della Sicilia. Venti meridionali in graduale intensificazione a iniziare dai mari più occidentali; venti moderati da sud-sudest già dal pomeriggio su basso Ligure, mari intorno alla Sardegna, Tirreno centro-occidentale e Canale di Sicilia. Mari: fino a molto mossi i canali delle Isole, a mossi il Tirreno occidentale e settentrionale, inizialmente poco mossi gli altri bacini ma con moto ondoso in aumento serata.