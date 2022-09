Meteo Giuliacci, quando arriva il crollo termico: minime fino a 8 gradi e pioggia

21 settembre 2022 a

Arrivano freddo e piogge con temperature in picchiata. Questa lunga e calda estate 2022 è definitivamente finita, l'autunno è dietro l'angolo - la stagione inizia il 23 settembre - e si prospetta un vero e proprio "ribaltone" meteo. Alla base ci sono correnti fredde polari in arrivo sull'Europa, spiegano i meteorologi del sito di Mario Giuliacci, meteogiuliacci.it. Il nucleo di aria artica "mercoledì 21 raggiungerà i Balcani per poi riversarsi sull’Adriatico con sostenuti venti di Bora tra Giovedì 22 e Venerdì 23 settembre".

In questi giorni "le temperature scenderanno ulteriormente su tutta l’Italia: in alcuni casi le massime si porteranno sotto i 20 gradi col sole e in genere non si supereranno i 23 su gran parte d’Italia. Ma saranno le minime notturne a dare la sensazione di freddo quasi invernale. Infatti, al Centronord le minime notturne nelle zone interne saranno per lo più tra 8 e 12 gradi ossia tra 6 e 8 gradi al di sotto della media del periodo. Alcuni valori: Torino 9 , Milano 11, Bologna 9, Venezia 11, Udine 9, Firenze 9, Roma 11, Perugia 8, l’Aquila 5, Campobasso 6", sono le previsioni degli esperti. La percezione del freddo darà più acuta di 3-4 gradi a causa dei forti venti di Bora/Grecale, fino a 20-30 km/ora, in arrivo dai Balcani.

Secondo Lorenzo Tedici, meteorologo del sito ILMeteo.it, da sabato in poi cambierà tutto. "Una perturbazione atlantica si isolerà sulla Penisola Iberica e spingerà correnti umide meridionali verso l’Italia nel weekend: questo flusso porterà un aumento delle nubi". "Passeremo da una settimana in prevalenza asciutta e fredda al mattino ad un periodo tipico autunnale, grigio con piogge e temperature comprese tra 14 e 17°C", spiega l'esperto.