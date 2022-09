L'imprenditore Andrea Fassi a Tagadà: l'ultima bolletta è da 18mila euro

20 settembre 2022 a

a

a

Andrea Fassi è alla quinta generazione di una storica famiglia di imprenditori del gelato a Roma. Il caro bollette ha colpito anche il suo settore. Come tutti. Fassi è stato intervistato durante la trasmissione Tagadà del 20 settembre. E, di fronte ai microfoni di La7, ha mostrato l'ultima bolletta ricevuta che ammonta a poco meno di 18mila euro.

"Mi aspettavo un aumento ma non mi aspettavo addirittura il quadruplo. Pensavo di pagare il doppio. Nel 2021 ho pagato circa 5mila euro. E' quasi peggio della situazione del Covid. La mia attività non è a rischio perché l'azienda è storica e forte. Ma cambio i progetti che avevo. Devo rimandare gli investimenti che avevo previsto. Abbiamo un gelato di lusso a buon mercato e l'idea è quela di non fare aumenti ma di mantenere gli stessi prezzi. L'azienda non rischia di chiudere e non ci saranno scelte che impatteranno sui nostri dipendenti.