Alluvione Marche, bilancio tragico: 10 morti, tra i dispersi anche due bambini

Sale il bilancio di vite spezzate dall'ondata di maltempo che ha travolto ampie zone delle Marche, soprattutto nella provincia di Ancona. Sale a 10 il numero delle vittime, con quattro dispersi. A confermarlo è la prefettura di Ancona. Almeno 50 feriti in negli ospedali.

Tra i quattro dispersi, due sono bambini. Uno, di 8 anni, era scivolato via dalle braccia della mamma, poi salvata dai vigili del fuoco nei pressi di Ostra. Una ha 10 anni, e non si trova come sua madre. Almeno quattro persone sono morte a Ostra (Ancona), una a Trecastelli (Ancona), una Bettolelle (Ancona) e una Barbara (Ancona). Si tratta della zona attraversata dal dal fiume Misa, esondato in più punti, e che ha allagato anche il centro di Senigallia dove il corso d'acqua sfocia nel mare.

Secondo quanto riportato dalla protezione civile un due-tre ore è caduta l'acqua attesa in sei mesi. Sulla zona c'èera allerta gialla, e l'ondata "non era prevista a questi livelli, non avevamo livelli di allarme. E l'esondazione del Misa, in particolare, è stata repentina e improvvisa", ha detto l'assessore regionale alla Protezione civile Stefano Aguzzi. In alcune località, "non c'è stato tempo di intervenire, ci sono persone che magari erano in strada o sono uscite non rendendosi conto del pericolo", ha affermato Aguzzi. Molte delle vittime dell'alluvione sono infatti state sorprese dall'acqua o dal fango mentre erano in auto.