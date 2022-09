Alluvione Marche, strade sommerse e vortici di fango: i video drammatici sui social

16 settembre 2022

Fiumi di fango nelle strade, interi paesi travolti da due mentre d'acqua, un bilancio che parla di sette morti e tre dispersi, tra cui una mamma con un bambino. Immagini che fanno paura quelle che i cittadini hanno registrato nelle Marche nella serata di giovedì 16 settembre. In poche ore sono caduti tra i 300 e i 400 mm un quantitativo che su quelle zone è mediamente atteso in sei mesi. Il piccolo paese di Cantiano è stato sommerso da fiumi di fango per l'esondazione di due corsi d'acqua. La devastazione dell'alluvione nei video pubblicati sui social network.



Quattro vittime a Ostra, una a Trecastelli, una a Barbara e una Senigallia. "Se ce ne fosse bisogno, la situazione, sia lato Castelleone che lato Serra de Conti è veramente drammatica e tragica. Invito, se non assolutamente urgente e necessario, di non uscire e di non utilizzare la macchina, è troppo pericoloso e a rischio vita... Tutte le forze disponibili sono all’opera, protezione civile, carabinieri e vigili del fuoco. Che Dio ci aiuti....", scrive su Facebook Riccardo Pasqualini, il sindaco di Barbara.