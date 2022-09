Marina di Carrara, militanti della Lega aggrediti da 50 antagonisti

11 settembre 2022 a

Un'aggressione violentissima, con gazebo e tavolini devastati e i militanti della Lega picchiati, donne comprese. Una persona è dovuta ricorrere a cure mediche dopo che un gruppo di anarchici - una cinquantina - ha aggredito un banchetto della Lega a Marina di Carrara, sabato 10 settembre, colpendo i militanti anche con le aste delle bandiere, denuncia il Carroccio.

"Nelle scorse settimane abbiamo sopportato minacce e vandalismi in tutta Italia, da questo momento si è passato il limite. Si è trattato di un pestaggio organizzato da almeno 50 violenti scatenati. È il risultato di settimane di delegittimazione della Lega, anche da parte del centrosinistra che insiste a infangare e a gridare al pericolo democratico. Al Viminale c’è qualcuno?". Lo si legge in un comunicato della Lega.

Il video dell'aggressione ai leghisti a Marina di Carrara

"Purtroppo, anche in questa campagna elettorale siamo arrivati a circa 50 aggressioni violente ai danni di volontari, di tanti militanti giovani e anziani della Lega. L’ultima risale a ieri sera a Marina di Carrara con un branco di teppisti, che hanno sfasciato, bastonato, aggredito e derubato, figli di un clima di odio alimentato da qualche partito e giornale. Spero che gli italiani votino per il meglio e non per il meno peggio, scegliendo la libertà, la democrazia, il rispetto delle idee altrui", ha detto il segretario della Lega Matteo Salvini in un punto stampa a Milano, ai giardini di Oriana Fallaci. In un video diffuso in queste ore si vede il banchetto leghista appena assaltato, con gli antagonisti che insultano e colpiscono violentemente militanti leghisti e chi sta filmando.