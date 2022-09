Chi può avere la Flat tax, Matteo Salvini risponde a Cottarelli con una foto

10 settembre 2022 a

Mantenere o no le sanzioni alla Russia, aiutare famiglie e imprese a pagare le bollette dell'energia, accelerare o rivedere il Pnrr e poi c'è il tema della Flat Tax ad agitare la campagna elettorale verso il voto del 25 settembre. La proposta della "tassa piatta" voluta dalla Lega è fra quelle più discusse e dibattute visto che prevedrebbe un'imposta fissa in sostituzione di aliquote e scaglioni Irpef. Una delle grandi questioni sulla quale ci si interroga da tempo è se all’Italia serva davvero oppure se convenga partire dal ridurre la tassazione progressiva Irpef sui redditi da lavoro.

A volere fortemente l’introduzione della Flat tax, con aliquota al 15 per cento secondo la Lega (al 23 per cento secondo la proposta di FI), è appunto la coalizione di centrodestra e per questo, la proposta - tra le più dibattute e combattute dagli avversari - ha scatenato una "guerra" sul fisco in questa campagna elettorale.

Dopo le ultime dichiarazioni rilasciate al quotidiano Repubblica dall'economista ed ex direttore del dipartimento Affari Fiscali del Fondo Monetario Internazionale Carlo Cottarelli, oggi candidato Pd, è il leader della Lega Matteo Salvini a tornare sulla questione, a meno quindici giorni dal voto. La risposta arriva con un foto pubblicata sui suoi canali social ufficiali. "Il candidato Pd si ferma ai preconcetti ideologici e forse non conosce realtà" lo redarguisce Salvini che poi evidenzia: "Parla di ricchi. Ma chi sono i “ricchi” in un Paese che si sta impoverendo sempre di più anche per un sistema fiscale insostenibile? Qual è il suo indicatore economico personale di “ricchezza”?. E sotto al post con la risposta, forte e chiara, all'economista, giù la pioggia di commenti.