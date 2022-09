Meteo settembre, dove torna il caldo estremo: picchi di 40 gradi. Le previsioni di Giuliacci

04 settembre 2022 a

a

a

Novità per le previsioni meteo relative alla fine dell'estate 2022, con un settembre che a quanto pare è destinato a stupire. Il colonnello Mario Giuliacci ha aggiornato le previsioni per i prossimi giorni con un articolo pubblicato sul suo sito, meteogiuliacci.it, soprattutto riguardo tempi e modi del ritorno sulla nostra Penisola del caldo africano.

Dai temporali all'anticiclone. Ecco come inizia settembre, l'ultima botta di caldo

Una nuova ondata causata dal ritorno dell'Anticiclone Nord-Africano che ci farà ripiombare "in piena estate, ma non dappertutto". Nei prossimi giorni le temperature schizzeranno verso l'alto, soprattutto "al Sud e al Centro, mentre il Nord rimarrà ai margini della nuova fiammata, con temperature più contenute". Nella seconda parte della settimana che inizia lunedì 5 settembre il caldo diventerà via via più intenso al Sud e Isole. Tra giovedì 9 e sabato 10 settembre "in Calabria, Sicilia e Sardegna le temperature massime torneranno ad avvicinarsi pericolosamente ai 40 gradi", avverte il meteorologo.

Settembre con il meteo ballerino: temporali e freddo, poi il ritorno dell'incubo

Insomma, l'Italia sarà ancora spezzata in due, con temporali, piogge e temperature in calo nelle regioni settentrionali, e una nuova fiammata di caldo estremo al Sud, che però "non sembra destinata a durare a lungo". Tra domenica 11 e martedì 13 settembre, infatti, le previsioni di lungo periodo indicano il ritorno dei temporali anche al Sud. Quella di questa settimana, inoltre, potrebbe essere davvero l'ultima fiammata di caldo dell'estate 2022.