Sottomarino nucleare russo nel mare italiano: "Davanti alla Sicilia". Allerta massima

"Un sommergibile d’attacco russo in azione nel Mediterraneo". Due aerei dell’Us Navy hanno setacciato per ore un tratto di mare tra Malta e la Sicilia poi è scattata la segnalazione. Secondo il sito NavalNews, si tratterebbe di un sottomarino d'attacco, K-266 Orel - uno dei sottomarini Oscar II ancora in servizio nella Flotta del Nord russa - probabilmente dotato di missili da crociera. "Al momento non è noto di che tipo di sottomarino si tratti - scrive ancora NavalNews - Siamo sicuri che sia a propulsione nucleare. La Russia ha già schierato sottomarini a propulsione nucleare nel Mediterraneo, ma non di frequente. Nel contesto attuale, è legato alla guerra in Ucraina. E anche alle recenti tensioni fra Serbia e Kosovo".

Non è chiaro da quanto tempo il sommergibile si trovi nell'area ma potrebbe essere stato dislocato per sostituire l'incrociatore russo Marshal Ustinov che ha lasciato il Mediterraneo il 24 agosto e che ora si trova nelle acque tra Regno Unito e Irlanda.