Poliziotto eroe afferra al volo una ragazza che si getta nel vuoto. Salvini rilancia il video

"Le nostre forze dell’ordine non eccellono solo nella prevenzione e nella repressione dei reati. Ma, come si è visto ieri a Venezia, salvano anche vite umane. Desidero fare i miei complimenti per il coraggio e l’altruismo all'agente della Polizia di Stato che rischiando la sua stessa vita è riuscito a salvare una giovane turista straniera pochi attimi prima che si lasciasse cadere nel vuoto dall’alto della chiesa degli Scalzi. Certe storie a lieto fine per fortuna non si vedono solo nei telefilm. Stavolta questo poliziotto indossava la divisa di un angelo". Con queste parole il presidente del Veneto, Luca Zaia, ringrazia Alberto Crispo, l’agente in forze alla Questura di Venezia che, grazie a un intervento tempestivo, è riuscito a salvare una giovane turista che aveva deciso di lasciarsi cadere dalla cima dell’impalcatura allestita per i restauri della chiesa degli Scalzi a due passi dalla stazione ferroviaria di Venezia.

E il leader della Lega rilancia il video del salvataggio sul suo profilo Facebook. Questo il commento di Matteo Salvini: "Venezia, immagini impressionanti. Ventenne olandese tenta di suicidarsi gettandosi dall’impalcatura attorno alla chiesa degli Scalzi. Salvata all’ultimo secondo dalla provvidenziale bravura di un agente della Polizia di Stato che riesce ad afferrarla per un braccio. Complimenti".