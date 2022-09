Crisi energetica, Matteo Salvini risponde al Capo dello Stato: cosa bisogna fare subito

03 settembre 2022 a

L'Italia si avvicina a grandi passi avanti al voto del 25 settembre e guerra, caro energia, inflazione, debito pubblico infuocano la campagna elettorale. La crisi energetica preoccupa l'Europa che ieri ha annunciato il tetto al prezzo del gas. Oggi è intervenuto anche il presidente della Repubblica Sergio Mattarella che sulla questione ha incalzato l'Unione Europea: "L'Unione europea - ha dichiarato il Capo dello Stato nel messaggio al Forum di Cernobbio - è il solo attore continentale che possa agire per calmierare i prezzi dell'energia, sostenendo le attività produttive, assicurando i servizi ai cittadini e, al tempo stesso, agendo sul terreno delle energie rinnovabili, confermando concreta solidarietà all'Ucraina".

Caro bollette, adesso parla Mattarella: "Intervenga l'Unione Europea"

A fare eco al presidente della Repubblica anche il leader della Lega Matteo Salvini: "Ha ragione Mattarella a chiedere un intervento urgente dell’Europa" ha detto il segretario del Carroccio lanciando lo "scudo europeo come per il Covid per finanziare imprese produttrici e distributrici di energia per bloccare i prezzi a imprese e famiglie, mentre si lavora per aumentare produzione e risparmi energetici".