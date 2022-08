Meteo, Italia travolta da fenomeni estremi: "Violenti temporali e ritorno del caldo"

31 agosto 2022 a

L'italia divisa in due, nella morsa di fenomeni estremi opposti. Come riporta il sito meteogiuliacci.it tra la fine di agosto e l'inizio di settembre il nord sarà colpito dalle fresche e instabili correnti atlantiche che favoriranno la formazione di violenti temporali mentre al sud, l'anticiclone nord-africano porterà una nuova fiammata di caldo africano.

Italia spaccata in due, dove torna il caldo record: nuova fiammata

Mario Giuliacci afferma che questa settimana di fine estate sarà caratterizzata da temperature tipiche di fine stagione, con aria fresca e di origine atlantica al Centro e al Nord, mentre il Sud risentirà della vicinanza dell'alta pressione di stampo africano. Ma dal weekend cambia tutto. Al Nord l'aria fredda e umida potrebbe provocare possibili grandinate e trombe d'aria mentre dal Lazio in giù è previsto sole e caldo. Per la prossima settimana, in particolare tra domenica 4 e mercoledì 7, al Sud si registreranno temperature massime oltre i 34-35 gradi e picchi che sfioreranno i 40 gradi, specie in Puglia, Calabria, Sicilia e Sardegna. La nuova fiammata di caldo dovrebbe durare poco, perchè tra giovedì 8 e venerdì 9 è previsto finalmente un calo delle temperature.