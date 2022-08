Meteo settembre, le previsioni aggiornate di Giuliacci: dove torna il caldo record

29 agosto 2022 a

a

a

Da una parte i violenti temporali, dall'altra una nuova fiammata di caldo africano. Non c'è pace in questa fine estate 2022: le previsioni meteo per gli ultimi scampoli di agosto e i primi giorni di settembre vedono una situazione "decisamente movimentata", scrivono i meteorologi di Mario Giuliacci sul sito meteogiuliacc.it. "Da una parte le fresche e instabili correnti atlantiche favoriranno la formazione di numerosi temporali (in primis sul Nord-Ovest), dall'altra l'Anticiclone Nord-Africano" che tornerà "a tratti a occupare la nostra Penisola".

"Picchi di 38 gradi", l'estate non vuole finire: nuova fiammata africana

La fine di agosto sarà caratterizzata da temperature tipiche di fine stagione, ossia aria fresca di origine atlantica al Centro e al Nord, ma al Sud ci sarà ancora molto caldo. Quindi questa settimana vedrà temperature massime comprese fra 25 e 30 gradi al Centro e al Nord, mentre al Sud ci saranno picchi fino a 33-34. Lo scenario può cambiare nell'ultima parte della settimana. Secondo le proiezioni aggiornate il 3-4 settembre vedrà una nuova espansione dell'Anticiclone Africano su Sud e Isole, "mentre al Settentrione e su parte del Centro continueranno a scorrere le fresche correnti di origine atlantica".

L'allerta gialla travolge mezza Italia. Le regioni a rischio per il meteo

Al Sud tra domenica 4 e mercoledì 7 settembre farà molto caldo "con temperature massime diffusamente oltre i 32 gradi e picchi che sfioreranno i 40 gradi, specie in Puglia, Calabria, Sicilia e Sardegna". Tra giovedì 8 e venerdì 9 le temperature dovrebbero calare con la fiammata africana destinata a spegnersi dopo 48 ore di fuoco.