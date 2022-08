Meteo settembre, nuova fiammata di caldo estremo. Le previsioni di Mario Giuliacci: picchi di 38 gradi

27 agosto 2022 a

La lunga e calda estate 2022 non destinata a finire presto con i temporali e gli acquazzoni che stanno colpendo in molte zone. Infatti le previsioni meteo sui prossimi giorni hanno in serbo grosse novità. A spiegare cosa c'è aspettarsi tra fine agosto e inizio settembre è il colonnello Mario Giuliacci, che in un articolo pubblicato sul suo sito meteogiuliacci.it, afferma che "oltre ai temporali ci sarà infatti anche una nuova fiammata di caldo africano".

Da una parte, dunque, l'azione delle instabili correti atlantiche che porteranno temporali, dall'altra l'Anticiclone Nord-Africano che non vuole abbandonare l'Italia. La fine dell'estate meteorologica "sarà caratterizzata da temperature tipiche di fine stagione, con aria fresca di origine atlantica si si infiltrerà con facilità al Centro e al Nord, mentre il Sud risentirà della vicinanza dell'alta pressione di stampo africano e vedrà quindi la colonnina di mercurio dei termometri salire fino a calori leggermente al di sopra della norma", spiega Giuliacci spiegando le previsioni per la prossima settimana caratterizzata da temperature massime comprese fra 25 e 30 gradi al Centro e al Nord, mentre al Sud sono attesi valori nel complesso fra 28 e 32 gradi, "con picchi fino a 33-34 gradi".

Verso la fine della settimana del 3-4 settembre l'Anticiclone Nord-Africano "tornerà a espandersi verso la nostra Penisola", occupando il Sud e le Isole, dove le temperature andranno incontro a una "brusca impennata con una nuova fiammata di caldo africano" domenica 4 e lunedì 5 settembre. Il che vuol dire temperature oltre i 32 gradi e picchi anche di 37-38 gradi, soprattutto in Sicilia e Sardegna. Una fiammata, come detto. E infatti le temperature dovrebbe scendere già tra martedì 6 e mercoledì 7 settembre. Al centro nord, invece, resisterà l’influenza delle correnti atlantiche.