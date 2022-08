Salento, paura per una tromba d'aria che travolge tutto in spiaggia

29 agosto 2022 a

Attimi di paura in Salento. Questa mattina, una tromba d'aria, ha spaventato i bagnanti che oggi si trovavano in località Torre San Giovanni nella marina di Ugento, in provincia di Lecce. Un fenomeno di breve durata ma intenso che in pochi minuti ha travolto ombrelloni, lettini e sdraio degli stabilimenti "Il Molo" e "Onda Marina" facendoli volare in acqua.

La tromba d'aria ha colto di sorpresa e terrorizzato i bagnanti che sono fuggiti dalla spiaggia per trovare riparo nelle strutture coperte degli stabilimenti balneari o allontanandosi verso i parcheggi. Fortunatamente non risulta nessun ferito. Una volta passati lo spavento e l'incredulità, sui due lidi colpiti le attrezzature sono state rimesse in ordine per consentire la ripresa delle attività balneari.