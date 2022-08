L'aborto "non è un diritto". Scontro tra Eugenia Roccella (FdI) e Laura Boldrini sul caso Marche

26 agosto 2022 a

La polemica sollevata da Chiara Ferragni sull'aborto "impossibile" nelle Marche, respinta in toto da Fratelli d'Italia che ha mostrato numeri opposti, arriva nello studio di In Onda, il programma condotto da Marianna Aprile e Luca Telese su La7. A confrontarsi nella puntata di giovedì 25 agosto sono state Eugenia Roccella di FdI e Laura Boldrini del Pd. All'esponente del partiti di Giorgia Meloni, Aprile dice: "L'aborto è un diritto, siamo d'accordo?".

La risposta Roccella sorprende la conduttrice: "Io sono una femminista le femministe non hanno mai considerato l'aborto un diritto, hanno sempre detto che esula dal territorio del diritto". L'affermazione provoca la reazione di Boldrini, che sottolinea che per moltissime femministe l'aborto va considerato un diritto della donna. Roccella viene invitata a motivare la sua posizione: "L'aborto è il lato oscuro della maternità e questa non è mai entrata nello spazio pubblico". L'esponente di FdI sottolinea come ci sia una lacuna politica sulla maternità: "Si dice individuo, che vuol dire 'non si divide' ma una donna diventa due in uno", e nella gravidanza "si divide. La maternità non è mai stata considerata un elemento forte della cittadinanza delle donne", argomenta Roccella.

Frasi che non convincono l'interlocutrice: "Ma io non la capisco", afferma Laura Boldrini, "abbiamo fatto battaglie che adesso però vengono rimesse in discussione limitando l'aborto farmacologico, non consentendo di farlo dei consultori". "In realtà si usa la pillola abortiva ma negli ospedali", ribatte Roccella. Le due sono d'accordo sulle motivazioni che spingono molti medici a dichiararsi obiettori di coscienza.

"Fare gli aborti lo dice, Guido Viale che è uno che fa gli aborti, è impegnativo" anche dal punto di vista psicologico ed emotivo, afferma l'esponente di FdI. Boldrini sottolinea come spesso praticare aborti non sia "conveniente" per l'immagine di un medico: "Molti medici temono che non gli convenga dal punto di vista della loro carriera".