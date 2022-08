In Onda, Lorenzo Pregliasco e il caso Ferragni: "Ecco quanti voti può spostare". A sinistra una mazzata

25 agosto 2022 a

Quanto contano gli influencer nello spostare i consensi elettorali? La risposta di Lorenzo Pregliasco fa naufragare il piano della sinistra che già sperava di cavalcare l'onda social con Chiara Ferragni. L'influencer da quasi 28 milioni di follower irrompe nella campagna elettorale per attaccare Fratelli d'Italia e la politica sull'aborto nelle Marche. "Nella regione è impossibile abortire" scrive l'imprenditrice digitale scatenando la bufera politica. Il Partito democratico plaude: "Ha ragione" e i meloniani ribattono: "Falso". E mentre la polemica esplode a "In Onda", il talk show di LA7, giovedì 25 agosto i conduttori Marianna Aprile e Luca Telese interrogano l'analista politico co-fondatore e direttore di YouTrend.

"Già un anno fa con le prime posizioni di Fedez sui temi politici - spiega il prof - che chiamiamo politica netflix (ovvero che coinvolge personaggi famosi su una modalità on demand su una specifica tematica senza esporsi con un partito ndr) dove si espongono Non contano ma perché attivano queste persone". "Ma poi queste persone chi votano? - lo interrompe Aprile - Si ricordano del post di Meloni?".

"Riguardo alla domanda se spostano voti la risposta è poco - spiega Pregliasco - Nel senso che la mia lettura è che questo fenomeno abbia un impatto sulla conversazione pubblica, renda un argomento più sentito di quanto non lo fosse prima ma da qui a trasformarsi in mobilitazione elettorale ce ne vuole, non credo abbiano un effetto diretto" conclude l'analista.