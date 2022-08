Quando verrà la pioggia, Giuliacci prevede la nuova di maltempo. Fino a domenica

25 agosto 2022 a

a

a

Addio estate? Secondo le previsioni del sito ilmeteo.it, da venerdì 26 agosto una raffica di temporali è in arrivo in alcune regioni. Quindi il caldo e il bel tempo di queste ore è solo una "calma apparente" perché il meteo sta per cambiare nuovamente. Tutta colpa del vortice ciclonico sulle regioni balcaniche che ultimamente ha mantenuto un'atmosfera instabile su molti angoli del Sud.

Meteo, verso un settembre estremo. Giuliacci: "Cicloni mediterranei", cosa succede

Da venerdì 26, quindi, il vortice balcanico tornerà a colpire il Sud provocando rovesci e temporali che arriveranno anche verso la zona appenninica raggiungendo in serata anche molti tratti dell'arco alpino. Questi fenomeni, dovuti a un radicale cambio di circolazione atmosferica, saranno distribuiti in maniera piuttosto irregolare. E nel week end il flusso atlantico, che porta con se il maltempo, si sposterà sempre più verso le nostre regioni del Nord e parte del Centro, guidato da un profondo vortice sul Nord Europa.