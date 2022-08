Morte David Rossi, l'appello di Pierantonio Zanettin: “La magistratura vada avanti con le indagini”

25 agosto 2022 a

a

a

Con le dimissioni di Mario Draghi e la fine anticipata della legislatura è stato bloccato il lavoro delle commissioni parlamentari, tra cui quella d’inchiesta che ha acceso i fari sulla morte di David Rossi. A parlare del “suicidio” dell’ex dirigente della banca Monte dei Paschi di Siena è Pierantonio Zanettin, onorevole intervistato da vipiu.it sulla vicenda: “Dopo la maxi perizia dei nostri super consulenti si erano aperti nuovi filoni di indagine, che sarebbe stato davvero interessante investigare. Ora non è più possibile farlo. Penso per esempio al misterioso video riemerso dopo che qualcuno lo aveva cancellato. Abbiamo consegnato gli esiti della maxi perizia alla magistratura inquirente Ora il compito di indagare torna alle procure della Repubblica competenti. Ho l’impressione che stavolta le cose saranno fatte con maggiore cura rispetto al passato”.

"La commissione non può più indagare". Si ferma tutto per le indagini su David Rossi

“L’impegno, anche sotto il profilo tecnico, profuso dall’onorevole Migliorino in commissione è stato del tutto trascurato dal Movimento 5 Stelle, che lo ha immeritatamente collocato in lista in posizione non utile per la rielezione. Da osservatore esterno - dice Zanettin prima di concludere - mi pare davvero un’ingiustizia. Credo che Migliorino, dopo l’umiliazione subita, meritasse un pubblico attestato di stima, nonostante militi in un partito molto lontano dal mio”.