Tromba d'aria in Salento, terrore tra i bagnanti

Una violenta tromba d’aria si è abbattuta sul litorale delle marine di Melendugno, tra Roca e San Foca, in provincia di Lecce. La furia del vento è arrivata in spiaggia dove sono volati via ombrelloni e lettini: i bagnanti sono fuggiti via in cerca di un riparo sicuro.

Non è andata meglio nell’entroterra. Un albero, sradicato dalla tromba d’aria, è caduto su un’autovettura in sosta. Diversi i danni registrati in quella porzione di territorio, mentre sullo Jonio splende il sole e si registrano 37 gradi di temperatura. Il maltempo ha proseguito la sua corsa verso Otranto dove è ancora in corso un temporale con mare in burrasca.