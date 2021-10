Meteo, prima prova d'autunno. In arrivo un'ondata di maltempo con pioggia e un brusco calo delle temperature

Pina Sereni 04 ottobre 2021 a

Con l’allerta rossa scattata in tutta la Liguria, con le scuole chiude per oggi a Genova, comincia la prima ondata di maltempo autunnale sul nostro Paese, dove, nei prossimi giorni, sorpattutto al cento nord sono attesi nubifragi e un brusco calo delle temperature. Il campo di pressione alta e livellata presente sul Mediterraneo si sta infatti attenuando a causa dell’avvicinamento di un vasto sistema perturbato atlantico che si estende dalla Scandinavia meridionale alla Penisola Iberica. La perturbazione è preceduta da tiepide correnti meridionali, prevalentemente sciroccali, che da un lato manterranno le temperature relativamente miti in molte regioni, dall’altro favoriranno l’addensamento di nubi con qualche pioggia prevalentemente al Nord-Ovest. Oggi è atteso il vero e proprio fronte perturbato che darà il via a un deciso peggioramento, con precipitazioni a tratti intense e abbondanti che interesseranno inizialmente il Nord-Ovest per poi estendersi verso il Nord-Est andando a interessare anche le regioni centrali tirreniche.

Domani, nel suo lento procedere verso est - affermano i meteorologi di iconameteo.it - il sistema nuvoloso insisterà al Nord-Est e lungo il Tirreno fino alla Sicilia, mentre una seconda perturbazione, ancora in pieno Atlantico, raggiungerà rapidamente l’Europa occidentale e le Alpi per poi convergere verso il Mediterraneo centrale dove, con buona probabilità, contribuirà a generare una depressione proprio a ridosso dell’Italia con conseguente innesco di condizioni di instabilità nei giorni successivi. La perturbazione su gran parte dell’Italia si presenterà dunque con nuvole variabili probabilmente non associate a piogge significative solo nelle regioni del medio e basso Adriatico e in Sardegna. Al Nord numerose piogge, abbondanti e insistenti, anche a carattere di rovescio o temporale con possibili locali nubifragi, su alto Piemonte, Lombardia e Triveneto, specie su settore alpino e pianure adiacenti; iniziali piogge intense o rovesci anche in Liguria, Emilia occidentale e in Appennino, altrove piogge via via più deboli e isolate.

Condizioni di instabilità anche nelle regioni tirreniche con piogge sparse e possibili rovesci, anche temporaleschi, su Toscana, Lazio, Campania, Sicilia occidentale, in serata anche sulla Calabria tirrenica. In serata qualche temporale anche nel Salento. Temperature massime in calo al Nordest, nelle regioni Tirreniche fino alla Campania, in Sardegna e sulla Sicilia occidentale; possibili rialzi invece sul medio e basso Adriatico e nel resto del Sud con temperature ancora oltre la norma e punte vicine ai 30 gradi.

