Maltempo Italia, "rischio forti temporali". Un'altra ondata di pioggia: è allerta meteo a Ferragosto

14 agosto 2022 a

a

a

Meteo: allerta gialla in 5 Regioni per Ferragosto. Il Dipartimento della Protezione civile ha pubblicato sul sito ufficiale il bollettino aggiornato sulle criticità climatiche per domani 15 agosto. Un nucleo depressionario freddo transiterà da Nord a Sud lungo le aree balcaniche determinando condizioni di instabilità su gran parte delle regioni centrali peninsulari e al Sud, con rovesci e temporali sparsi, localmente di forte intensità, specie sulle zone interne e montuose. Per questo, il Dipartimento della Protezione Civile, d’intesa con le Regioni coinvolte ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse.

"Quello che ci aspetta dal 13". Giuliacci, la tendenza meteo prima e dopo Ferragosto

Le precipitazioni potrebbero causare criticità idrogeologiche e idrauliche. Le 5 regioni interessate sono Lazio, Liguria, Marche, Toscana e Umbria. Nello specifico, il bollettino riporta allerta gialla per Lazio: Bacino Medio Tevere, Bacini Costieri Nord; Liguria: Bacini Liguri Padani di Levante, Bacini Liguri Marittimi di Ponente, Bacini Liguri Marittimi di Centro, Bacini Liguri Marittimi di Levante, Bacini Liguri Padani di Ponente; Marche: Marc-2, Marc-1, Marc-6, Marc-5, Marc-4, Marc-3; Toscana: Fiora e Albegna-Costa e Giglio, Mugello-Val di Sieve, Reno, Serchio-Garfagnana-Lima, Ombrone Gr-Medio, Ombrone Gr-Alto, Romagna-Toscana, Arno-Casentino, Isole, Lunigiana, Etruria-Costa Sud, Valdelsa-Valdera, Valdarno Inf., Etruria-Costa Nord, Bisenzio e Ombrone Pt, Arno-Firenze, Arno-Valdarno Sup., Valdichiana, Etruria, Fiora e Albegna, Valtiberina, Serchio-Costa, Ombrone Gr-Costa, Serchio-Lucca, Versilia. Umbria: Chiani – Paglia, Trasimeno – Nestore, Nera – Corno, Chiascio – Topino, Medio Tevere, Alto Tevere. Al Meridione, invece, è previsto in prevalenza tempo stabile e soleggiato.