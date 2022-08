Trevigiano, strage di giovani: l'auto sbanda e muoiono quattro ragazzi

14 agosto 2022 a

Cinque vittime giovanissime in meno di 24 ore. È ancora strage del sabato sera. È il bilancio degli incidenti mortali sulle strade italiane alla vigilia di Ferragosto. Nel weekend con il traffico da bollino nero la strage che colpisce l'intera comunità si consuma in piena notte a Godega Sant'Urbano, in provincia di Treviso. Quattro ragazzi poco più che adolescenti hanno perso la vita a bordo della Volkswagen su cui viaggiavano. L'auto è sbandata in curva rovesciandosi e andando a schiantarsi contro un albero per finire la corsa in un canale di scolo. I quattro giovanissimi, tutti con meno di 20 anni, sarebbero morti nell'impatto secondo le prime ricostruzioni. Nulla da fare per i soccorritori giunti sul posto allertati da alcuni residenti. Verso l'ora di pranzo la polizia stradale di Treviso ha sentito gli straziati famigliari delle vittime.

Scontro mortale tra un furgone e un'auto nell'Oristanese in Sardegna. A perdere la vita il giovane imprenditore di Terralba, Sandro Mura, classe 1987. Erano le 6:30 del mattino, tra la provinciale 49 e la strada 22 Ovest di Arborea, quando un furgone Iveco Daily e una Opel Corsa si scontrati. Tre i feriti: a bordo della Opel viaggiavano tre giovani di San Nicolò d'Arcidano, di cui uno, dell'84, portato in elicottero in gravissime condizioni all'ospedale Brotzu di Cagliari. Il conducente, un 20enne, è stato trasportato in codice rosso al San Martino di Oristano. Da una prima ricostruzione fatta dai carabinieri, sembra che la Opel Corsa stesse percorrendo la strada 22 ovest e quando è giunta all'incrocio con la S.P. 49 non si è fermata allo stop, speronando il furgone Daily, che percorreva strada in direzione Oristano. I militari dell'Arma hanno eseguito gli esami per verificare eventuali abusi di alcol e stupefacenti per l'autista della Opel. I giovani tornavano da una serata in discoteca, mentre l'imprenditore agricolo si dirigeva a lavoro. I veicoli sono stati messi sotto sequestro.

Tragedia sfiorata invece sull'A22 Modena-Brennero con un incidente che ha paralizzato il traffico all'altezza di Rovereto (TN): 7 feriti, tra cui due bimbe di 6 e 8 anni, causati dallo scontro in cui sono rimaste coinvolte due auto, di cui una si è ribaltata in mezzo alla carreggiata. Sul posto i vigili del fuoco di Rovereto, Villa Lagarina e Trento, la polizia stradale e l'elicottero di Trentino Emergenza che ha trasferito al Santa Chiara i due feriti più gravi.