Meteo, violenti temporali in arrivo: dove si rischia. Le previsioni di Giuliacci

"C'è il rischio di violenti temporali". È la previsione del colonnello Mario Giuliacci che lancia l'allerta meteo: "Analizzando per bene le cartine e le possibilità di temporali, a breve dovrebbe tornare la pioggia al Nord". Ma quindi è finito il caldo? No. "La sesta fiammata di calore si abbatterà sulle regioni tirreniche e sulle due Isole maggiori dove i valori termici arriveranno oltre i 35 gradi. Non si possono d’altronde escludere che nelle zone interne di Sicilia e Sardegna si possano toccare punte massime al di sopra dei 40, a causa dei venti roventi dai quadranti meridionali" spiega Giuliacci.

"Quando torna il caldo africano" La previsione di Giuliacci: la data da tenere d'occhio



Sarà quindi il Nord Italia ad essere interessato da piogge e temporali. "Lo scudo anticiclonico non riuscirà a proteggere tutta l'Italia, grazie alla sua posizione troppo orientale. Il Settentrione sentirà le correnti più fresche e instabili, specie tra Martedì 16 e Giovedì 18 Agosto. Al momento è difficile stabilire i dettagli- prosegue Giuliacci- ma sussiste rischio concreto di violenti temporali: in prima istanza risulteranno sull'arco alpino, ma poi pure alle le vicine pianure di Piemonte, Lombardia e Veneto". Ma la previsione, precisa il colonnello, è comunque soggetta a modifiche nei giorni a venire.