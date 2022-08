Meteo, torna il caldo africano. Le previsioni di Mario Giuliacci: quando scatta, picchi di 40 gradi

12 agosto 2022 a

Sembrava ormai un ricordo l'ondata di caldo africano che è stata protagonista indiscussa di questa estate. Invece non è proprio così. Le previsioni meteo di Mario Giuliacci confermano l'arrivo di tanti temporali ma già si intravede il ritorno del caldo africano. Dopo questa parentesi di maltempo, con il rischio anche di grandinate e nubifragi, l'alta pressione dell'Anticiclone Nord-Africano tornerà sulla nostra Penisola con una nuova ondata di caldo intenso.

"Quello che ci aspetta dal 13". Giuliacci, la tendenza meteo prima e dopo Ferragosto





Questo week end, sabato in particolare, improvvisi acquazzoni e temporali colpiranno tutte le regioni centrali e meridionali, mentre il Nord, dopo le piogge della giornata odierna, verrà risparmiato. A Ferragosto l'instabilità tornerà ad aumentare, con nuovi temporali che si formeranno sulle regioni settentrionali, Toscana, Umbria e Marche. Un tempo instabile, che contribuirà a mantenere le temperature relativamente contenute al Centro e al Nord, mentre al Sud già a Ferragosto il caldo si farà nuovamente intenso.

Da Martedì 16 il tempo tornerà ad essere in prevalenza stabile e soleggiato, con temperature in lieve crescita. Mercoledì 17 e giovedì 18 saranno giornate piene di sole e, soprattutto, molto calde, soprattutto al Centro sud e nelle isole, dove saranno possibili anche picchi di 40 gradi. Meno intenso invece il caldo al Nord, dove però l'afa sarà opprimente. Ma non per molto. È probabile che già venerdì 19 il caldo si attenui sensibilmente al Centro Nord per poi gradualmente smorzarsi anche al Sud nella giornata di sabato 20.