Meteo, cambia tutto in 48 ore. Dove colpisce il "vortice ciclonico", previsioni fino a Ferragosto

Un "vortice temporalesco" si sta per abbattere sulle vacanze degli italiani. Dall'Europa dell'est infatti è attesa un'ondata di aria fresca e asciutta che contribuirà a far aumentare l'instabilità soprattutto nel Nord-Est e nel Centro-Sud. Tutto avverrà in 48 ore, con il "vortice ciclonico" che si sta spostando dai Balcani verso le regioni dell'Adriatico tra venerdì e sabato, riporta il sito 3bmeteo che aggiorna le previsioni meteorologiche venerdì 12 e sabato 13 agosto. Piogge e temporali riguarderanno "molte delle nostre regioni da nord a sud, distribuendo fenomeni anche violenti". Ma "sul finire della settimana invece l'area di bassa pressione si allontanerà verso l'Egeo", permettendo all'anticiclone di riportare stabilità sulla Penisola a partire dalle regioni settentrionali.

Nel weekend che porta a Ferragosto già da venerdì saranno presenti "rovesci e temporali su Alpi e Prealpi centro-orientali, in estensione retrograda verso ovest a Emilia, Lombardia, entroterra ligure e Piemonte orientale entro sera, fino a sconfinare al Mar Ligure e alla Toscana con fenomeni anche intensi e a locale carattere di nubifragio. Altri temporali si intensificheranno al Sud peninsulare e in Sicilia", sono le previsioni degli esperti.

Situazione simile seppur con qualche distinguo quella che caratterizzerà sabato 13 agosto: "Instabilità in aumento invece su basso Lazio, basse Marche, Abruzzo e Sud peninsulare con rovesci e temporali anche forti dal pomeriggio, specie sulle zone interne, in sconfinamento alle coste del basso Tirreno e dello Ionio con possibili nubifragi e grandinate". Per quanto riguarda domenica 14 agosto ci sarà una nuova condizione di stabilità e cielo sereno, con temperature in aumento soprattutto nelle regioni del centro e del nord.