Meteo, le mappe del caldo e dei temporali di Giuliacci. Nuove previsioni fino a Ferragosto

Da una parte la tregua dal caldo estremo, dall'altra i temporali che interessano ampie zone d'Italia. Occhi puntati sul meteo in questa estate caratterizzata da lunghi periodi con temperature altissime e fenomeni di precipitazioni anche estreme. A fare il punto sui giorni che ci separano dal Ferragosto sono due video diffusi da meteogiuliacci.it, il sito del colonnello Mario Giuliaccci.

Da una parte, dicevamo, la mappa del caldo. In base alla situazione meteorologica vediamo che le ondate di caldo sahariano caratterizzate da un rosso scuro nei prossimi giorni riguarderanno altre zone del Mediterraneo, soprattutto Spagna e Grecia, mentre su gran parte dell'Italia prevarrà il colore giallo: caldo moderato che resterà fino al 13 agosto. Ma alla mappa delle temperature va sovrapposta quella delle precipitazioni.

L'elaborazione grafica di Giuliacci mostra una certa dinamicità. Dal pomeriggio di giovedì 11 agosto si prevedono piogge sull'arco alpino, sulle isole e al centro-sud, con temporali più forti localizzati nelle zone interne. Discorso analogo per venerdì 12 agosto, mentre sabato si amplierà la zona interessata dalle piogge al nord con le regioni del sud che vedranno maggiori schiarite. Per il Ferragosto? Per il 15 agosto si prevede una maggiore stabilità al centro-sud con temporali e fasi instabili al nord.