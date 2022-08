Whatsapp e privacy, nuove funzioni in arrivo su gruppi e screenshot

09 agosto 2022 a

Whatsapp rivoluziona la privacy. Ad annunciare le tre nuove funzioni del sistema di messaggistica istantanea più diffuso a livello mondiale è proprio Mark Zuckerberg in un post sul suo profilo Facebook. Tra le novità sarà possibile abbandonare i gruppi 'silenziosamente', senza quindi che compaia la notifica a tutti i componenti. Inoltre, sarà possibile scegliere chi può vedere se si è online oppure no e bloccare gli screenshot per i messaggi che possono essere visualizzati una volta sola.

Ecco dunque quali sono le tre nuove funzioni in arrivo che permetteranno agli utenti di tutelare la propria privacy. E per il fondatore e amministratore delegato di Meta il percorso non finisce qui: "Continueremo a creare nuovi modi per proteggere i tuoi messaggi e mantenerli privati ​​e sicuri come le conversazioni faccia a faccia" ha spiegato Zuckerberg.