Telemarketing, nasce il registro delle opposizioni. Ecco come iscriversi

Da oggi, finalmente, ci si può difendere dal telemarketing aggressivo e tutelare la propria privacy. È entrato in funzione il nuovo Registro pubblico delle opposizioni, la nuova "arma" dei cittadini per opporsi al trattamento delle numerazioni telefoniche nazionali fisse e mobili e limitare le telefonate commerciali selvagge da parte di call center e operatori. Questo nuovo servizio, molto atteso dai cittadini, ha coinvolto, insieme al Mise e la Presidenza del Consiglio, il Parlamento, l’Agcom, il Garante della Privacy, gli operatori e le associazioni dei consumatori.

Sul sito www.registrodelleopposizioni.it, on line da oggi, è possibile iscriversi gratuitamente. L’iscrizione al servizio annulla i consensi alla pubblicità rilasciati in precedenza, tranne quelli con i gestori delle tue utenze (ovvero quelli con cui si hanno contratti continuativi, per esempio quelli del settore telefonico ed energetico) e quelli che si dovranno autorizzare dopo l’iscrizione al Registro. Il servizio si riferisce sia alle chiamate con operatore umano sia a quelle automatizzate.

L’iscrizione è gratuita e a tempo indeterminato, ma può essere rinnovata se si intende annullare nuovamente i consensi al telemarketing rilasciati dopo l’iscrizione al registro per le opposizioni. Oltre alla registrazione sul sito è possibile iscriversi telefonicamente chiamando il numero verde 800 957 766 per le utenze fisse e allo 06 42986411 per i cellulari oppure via e mail, inviando l’apposito modulo all’indirizzo [email protected] o, infine, tramite raccomandata.