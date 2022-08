Meteo, boom di morti per il caldo. I dati del ministero, numeri choc a Roma, Viterbo e Latina

09 agosto 2022 a

Come rilevato dal Cnr il 2022 finora è l'anno più caldo di sempre e l'estate in corso ha le carte in regola per essere considerata la più rovente, anche del 2003 quando in Europa di contarono decine di migliaia di morti. Le elevate temperature, superiori di 3 gradi centigradi rispetto alla media, e le ondate di calore che hanno interessato l’Italia a partire dal mese di maggio e fino alle prime due settimane di luglio sono ora state associate a un incremento della mortalità, soprattutto nelle regioni del centro sud maggiormente interessate per intensità e durata del fenomeno. I dato emerge dal Report mortalità e accessi in pronto soccorso estate 2022, curato dal ministero della Salute.

Nel dettaglio, a maggio la mortalità è risultata superiore del 10% con un eccesso registrato a Brescia, Roma, Pescara, Bari e Potenza, a giugno del 9% con incrementi a Torino (+11%), Roma (+13%), Napoli (+15%), Bari (+23%), Palermo (+19%), Catania (+32%), fino ad arrivare a un +21% a luglio (dall’1 al 15) con incrementi dei decessi (+733), in particolare a Brescia (+31%), Bologna (+22%), Firenze (+22%), Roma (+28%), Viterbo (+52%), Latina (+72%), Napoli (+27%), Cagliari (+51%), Bari (+56%), Palermo (+34%), Catania (+35%), Catanzaro (+48%). Anche a Torino si è registrato un eccesso di mortalità sebbene non si siano registrate condizioni di ondata di calore ma solo giorni isolati di caldo.