Covid, vaccini per Omicron in arrivo a ottobre. BioNtech prevede un boom di vendite

"Importanti traguardi" finanziari per BioNtech, l'azienda tedesca che ha realizzato il vaccino contro il Covid-19 insieme a Pfizer, che prevede per l'autunno nuovi introiti. Secondo il laboratorio tedesco le vendite raggiungeranno tra i 13 e i 17 miliardi di euro entro il 2022. Nel secondo trimestre dell’anno, BioNTech ha visto il suo utile netto scendere del 42,3% a 2.319,3 milioni di euro, mentre le vendite sono scese del 39,8% a 3.196,5 milioni. Nei primi sei mesi dell’anno, il laboratorio tedesco ha registrato un utile netto di 5.370,8 milioni di euro, in crescita del 37,2%. Le vendite sono state pari a 9.571,1 milioni di euro, con un aumento del 30%.

"Nella prima metà del 2022 abbiamo raggiunto importanti traguardi, rafforzando ulteriormente la nostra leadership nei vaccini Covid-19 e ampliando il nostro ampio portafoglio, accelerandone la maturazione", ha dichiarato Ugur Sahin, Ceo e co-fondatore di BioNTech. "Ci aspettiamo un aumento della domanda nei nostri mercati chiave nel quarto trimestre del 2022", ha dichiarato invece Jens Holstein, direttore finanziario di BioNTech.

I nuovi vaccini anti-Covid adattati alle varianti Omicron dovrebbero essere disponibili a partire da ottobre. Oltre al vaccino bivalente basato sul virus originario e su Omicron BA.1, per il quale è già stato chiesto il via libera all'Agenzia europea del farmaco Ema, le due aziende intendono avviare questo mese i test clinici anche su un siero bivalente mirato a Omicron BA.4 e BA.5. Per entrambi i prodotti "prevediamo di poter iniziare a fornire vaccini adattati a Omicron già in ottobre, previa approvazione normativa", si legge in un comunicato del laboratorio tedesco.