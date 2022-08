La siccità è senza fine. L'allarme di Mario Giuliacci: “Niente tregua dall'anticiclone Africano, ottobre anomalo”

06 agosto 2022 a

a

a

Quanto durerà il caldo? La torrida estate degli italiani potrà prolungarsi ancora per molto, con la crisi dell’acqua e il problema siccità che per ora non vede una soluzione rapida. Ad aggiornare tutti sull’andamento del meteo è il colonnello Mario Giuliacci: “L’emergenza siccità è gravissima. Le ultime proiezioni confermano che quest’anno sarà davvero difficile ricacciare indietro l’ingombrante Anticiclone Nord-Africano. Insomma, l’estate potrebbe attardarsi sulla nostra Penisola anche oltre la sua naturale fine, e portare sull’Italia lunghi periodi asciutti e insolitamente caldi anche a settembre”.

“Temporali e temperature a picco”. La previsione che rovina l'estate

“Una situazione che - spiega ancora il meteorologo sul proprio portale online - potrebbe mostrare pochi cambiamenti per tutta la prima metà dell’autunno, spingendo l’Italia verso a un ottobre anomalo, con poche piogge e temperature più miti del normale. Poi però qualcosa finalmente potrebbe cambiare”.

"Ferragosto da incubo" la previsione di Giuliacci che mette a rischio le vacanze degli italiani

Ci sarà un “sostanziale cambiamento dello scenario meteo per il mese di novembre, con l’alta pressione finalmente costretta a ritirarsi verso più basse latitudini. In tal modo si aprirebbe la porta alle perturbazioni atlantiche che, in base a queste simulazioni, troverebbero un percorso preferenziale capace di portarle con frequenza nel Mediterraneo e quindi anche sul nostro Paese. Insomma, la seconda metà dell’autunno, se dovessero concretizzarsi questi scenari, sarebbe decisamente piovosa, specie al Nord e nel versante tirrenico della Penisola”. L’analisi di Giuliacci si conclude approfondendo se le piogge saranno sufficienti a riportare tutto alla normalità e a mettersi la crisi dell’acqua alle spalle: “È difficile da stabilire, ma certo il frequente passaggio delle piovose correnti atlantiche potrebbe portare piogge capaci, quanto meno, di garantire una sensibile inversione di tendenza”.