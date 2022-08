Meteo, cosa succede dopo il 9 agosto: la previsione di Mario Giuliacci

06 agosto 2022 a

Quella del 2022 è una delle estati più calde di sempre. Ma ecco in arrivo la fine di questa parentesi di calore: tutto quello che dovremo aspettarci per i prossimi giorni di agosto. A spiegarlo è Mario Giuliacci, meteorologo, sul proprio sito: “Fino al 7 di agosto avremo la fase acuta della arroventata subtropicale, in quanto l'anticiclone africano in grande spolvero insisterà soprattutto al Centro Nord, mentre il meridione verrà lambito da venti in arrivo dai Balcani. La vera novità arriverà però tra l’8 e l’11 agosto, quando il caldo verrà quasi debellato al nord per opera delle più fresche correnti oceaniche, in successiva estensione a quasi tutto il Centro e anche parte del Sud. Dal 12 al 15 di agosto insisteranno ancora correnti miti temporalesche di origine Atlantica, quelle stesse che avranno quasi debellato il caldo da tutta l’Italia”.

In arrivo quindi una rinfrescata: “Le piogge - spiega il colonnello - si distribuiranno su gran parte del Territorio, anche se in forma non organizzata e soprattutto al Nord. Per il fine settimana si prevedono dei fenomeni su Alpi, Lazio, Campania, Lucania, Calabria e Sicilia. Le regioni meridionali grazie ad una ventilazione più fresca in arrivo dai Balcani vedranno la presenza di temporali. Al termine della prima decade di agosto si inizierà ad avvertire un cambio più deciso, perché i fenomeni temporaleschi potrebbero spingersi un po’ su tutti i settori dell'Italia, soprattutto al Sud”.

Giuliacci poi conclude la sua analisi sul meteo con un aggiornamento sulle temperature: “Tra il 9 e l’11 agosto caldo in diminuzione ad iniziare dalle regioni settentrionali e poi al Centro ed infine anche al Sud intorno all’11-12 agosto, con temperature che non supereranno i 30-33° su gran parte dell'Italia. Un andamento termico che ci accompagnerà probabilmente fino alla metà di agosto, quindi ferragosto”. Chi ha scelto di trascorrere le vacanza al Sud Italia avrà si un clima più fresco, ma il rischio è di vedersi rovinati i giorni di riposo da trascorrere al mare (mappa in foto ilmeteo.net).