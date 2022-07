Scontro tra barche all'Argentario, morta una donna di Roma

23 luglio 2022 a

Sarebbe una donna di Roma, una turista di mezza età, la vittima rimasta incastrata sotto una delle due imbarcazioni che si sono scontrate nelle acque tra Monte Argentario e Isola del Giglio, in provincia di Grosseto. Lo scontro ha coinvolto una imbarcazione a motore, uno yacht, e una barca a vela. Quest’ultima, una volta colpita, ha iniziato a imbarcare acqua ed è affondata. Tra i feriti, grave, ci sarebbe anche il marito della donna mentre sono ancora in corso le ricerche di un ulteriore passeggero che risulta disperso. Cinque in tutto i feriti. Sul posto sono intervenute diverse ambulanze, oltre ai vigili del fuoco, che hanno preso in carico i feriti più lievi e l’elisoccorso Pegaso che ha trasferito in ospedale il ferito più grave.

Scontro tra barche, un morto e un disperso all'Argentario

E sono state poste sotto sequestro le due imbarcazioni - una barca a vela e uno yacht - che si sono scontrate nel tratto di mare di fronte all’Argentario, in provincia di Grosseto. La procura della Repubblica di Grosseto ha infatti aperto un fascicolo sull’incidente che è costato la vita ad una persona - mentre una seconda è attualmente dispersa - affidando le indagini ai militari della Guardia Costiera di Porto Santo Stefano.