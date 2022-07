Meteo, l'ondata di caldo africano non molla l'Italia. Mario Giuliacci svela: “C'è però una buona notizia”

31 luglio 2022 a

Quanto caldo farà ad agosto? A rispondere alla domanda che tiene banco nei discorsi di tutti gli italiani è il meteorologo Mario Giuliacci, nel consueto intervento con le previsioni meteo sul suo sito: “La tendenza meteo per gli inizi di agosto vede ancora protagonista il caldo africano, con l'avvio di una nuova ondata, ma nonostante ciò ci sono anche delle buone notizie. In questo weekend l'Anticiclone Nord-Africano si è preso una pausa, ma è già pronto a tornare all'assalto dell'Italia, e nei prossimi giorni prenderà rapidamente possesso, di nuovo, della nostra Penisola. Questo significa che le temperature aumenteranno gradualmente già nei prossimi giorni, con il caldo che sarà nuovamente intenso a partire dalla parte centrale della settimana”.

"Quando torna la nuova fiammata africana". La previsione di Giuliacci

Quindi l’afa, il calore e il caldo asfissiante faranno ancora compagna agli italiani per l’ottavo mese dell’anno? Il colonnello fornisce un interessante aggiornamento sull’estate e sulle vacanze del nostro Paese: “Se è vero che le temperature massime torneranno a superare diffusamente i 30 gradi, va però detto che, contrariamente a quanto era previsto qualche giorno fa, sembrano scongiurate le punte di 40 gradi e oltre. I picchi più elevati dovrebbero infatti arrestarsi attorno ai 38 gradi, arrivando quindi a sfiorare solo la soglia dei 40 gradi. Certo, farà comunque molto caldo, ma in modo meno estremo rispetto a quanto accaduto di recente”.

"Per tutto il mese". Ecco che agosto ci aspetta, l'ultima previsione impietosa

Ma le buone notizie sul meteo e sulle temperature non sono finite. “Il caldo - la previsione di Giuliacci sul proprio portale online - rimarrà intenso in tutta Italia fino a sabato 6, poi già domenica 7 l'alta pressione mostrerà segni di stanchezza, permettendo a delle correnti relativamente più fresche di infiltrarsi sul Nord Italia. Già domenica 7 il caldo quindi dovrebbe attenuarsi al Nord. Dopo un lunedì di transizione, senza ulteriori scossoni, ecco che martedì 9 l'alta pressione potrebbe cedere di schianto, lasciando aperta la strada a correnti più fresche in arrivo da est: tra martedì 9 e mercoledì 10 l'Italia andrebbe perciò incontro a un sensibile e generale calo termico, con la fine del caldo intenso in tutta la Penisola e addirittura la possibilità che in alcune zone del Paese le temperature scendano leggermente al di sotto della norma”. Un po’ di fresco non farà male.