Meteo, nuova ondata di caldo estremo. Mario Giuliacci: “Addio tregua, ecco l'anticiclone Nord-Africano”

"In arrivo una nuova fiammata di caldo africano". È la previsione di Mario Giuliacci che annuncia per l'inizio di Agosto il ritorno dell'innalzamento delle temperature. Dopo la tregua di questi giorni, con temporali e grandine al Nord e di brevi piogge sparse al centro sud, il caldo tornerà ad essere il protagonista indiscusso di questa estate, con la ricomparsa del ciclone Nord-Africano.

L'alta pressione tornerà gradualmente ad allungarsi sulla nostra Penisola già nei primi giorni di agosto e consoliderà con fermezza la sua posizione sull'Italia centrale nella prossima settimana, quando inizierà la nuova intensa ondata di caldo africano. Fino al 7 agosto, le temperature si rialzeranno in tutta Italia, con picchi che supereranno i 40 gradi al centro e al sud, soprattutto nelle zone interne, dove verrà a mancare anche il parziale effetto di mitigazione svolto dalle brezze marine. Anche alcune importanti città rischiano di avvicinarsi pericolosamente ai 40 gradi, e tra queste ci sono Firenze, Roma, Lecce, Catania e Cagliari. Poi qualcosa cambierà, ma non dappertutto.

Nel Nord Italia, le infiltrazioni di aria relativamente più fresca e instabile dovrebbero favorire la formazione di un po' di temporali e consentire un'attenuazione del gran caldo. In gran parte del Centro e al Sud invece le proiezioni non vedono alcun sostanziale cambiamento, con il caldo africano che dovrebbe insistere almeno fino al 10-11 agosto, ma non si può escludere che si allunghi anche di più. Insomma, in molte zone d'Italia la nuova ondata di caldo oltre che intensa potrebbe risultare anche insistente.

