Meteo, arrivano pioggia e temporali a rovinare l'estate. Mario Giuliacci avvisa: “Fenomeni violenti”

Pioggia e temporali a disturbare il weekend, l’ultimo di luglio in una calda estate come non si vedeva da anni. Il colonnello Mario Giuliacci, in un articolo sul proprio sito, avverte tutti: “Tanto caldo, ma anche pioggia e temporali forti. La previsione meteo per oggi e domani vede una situazione piuttosto movimentata. Tutto a causa di una perturbazione atlantica che, nel muoversi al di là delle Alpi, con la sua coda scivolerà anche sulla nostra Penisola, dove renderà piuttosto instabile l'atmosfera. Saranno quindi giornate divise fra caldo intenso e forti temporali”.

“È - sottolinea il meteorologo - una settimana sicuramente più vivace rispetto a quelle precedenti, e anche nelle prossime ore l'instabilità favorirà la formazione di un po' di temporali. Nella giornata odierna acquazzoni e temporali si concentreranno più che altro su Alpi e zone appenniniche ma a fine giornata, con le fresche e instabili correnti atlantiche che irromperanno con maggior decisione sul Nord Italia, qualche temporale scivolerà anche sulle pianure di Piemonte e Lombardia, potrebbe quindi tornare la pioggia anche a Milano e Torino. La giornata più movimentata sarà però quella di domani, venerdì 29, quando si formeranno numerosi temporali su tutto il Nord, inizialmente soprattutto al Nordovest poi con maggior decisione anche al Nordest. E non mancherà, sempre nella giornata di domani, qualche temporale neppure nel Centro Italia. Piogge a carattere isolato e di breve durata che bagneranno qua e là soprattutto la Toscana e il versante adriatico dell'Appennino Centrale. Un po' di instabilità residua poi insisterà anche sabato 30, con improvvisi rovesci e temporali su Venezia e regioni centrali adriatiche. E le nuove piogge vedranno, purtroppo, anche il ritorno della grandine”.

Ma come mai si scatenano tempeste di questo tipo e chicchi di grandine grossi come sassi? Giuliacci spiega: “I lunghi periodi di caldo e tempo asciutto, quando si prendono una pausa, lasciano inevitabilmente spazio a fenomeni meteo spesso violenti, in cui protagonisti diventano grandine, nubifragi e forti raffiche di vento. Non farà eccezione la fase di tempo instabile dei prossimi giorni. Nella giornata di domani si formeranno infatti numerosi temporali intensi, con il rischio quindi che tornino grandinate e venti localmente violenti. I fenomeni meteo violenti saranno probabili in diverse regioni, e in particolare in Lombardia, Basso Piemonte, Veneto, Levante Ligure e Friuli”. Occhio a non dimenticare l’ombrello!