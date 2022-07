Meteo, quando finisce il caldo: c'è la data. Le previsioni di Mario Giuliacci, svolta ma non ovunque

24 luglio 2022 a

Il caldo estremo è destinato a cedere il passo, seppur non in tutta Italia. Luglio è agli sgoccioli e le temperature estreme resisteranno almeno fino alla fine del mese. Anche agosto, è probabile, inizierà nel segno del caldo "anche se nella fase finale la parentesi rovente sembra attenuarsi", spiegano gli esperti di MeteoGiuliacci, il sito del popolare meteorologo Mario Giuliacci.

Ma non tutti dovranno aspettare agosto inoltrato per un po' di fresco. Il giorno della svolta, almeno per le regioni del Nord Italia, è mercoledì 27 Luglio, spartiacque che apre a "una fase più generosa" in termini di temperature. I meteorologi mettono le mani avanti: "Non diciamo che finirà tutto (vorremmo potervelo dire!), ma che ritorneremo un poco di più a… vivere e riposare meglio". Ma andiamo per ordine. L’anticiclone africano - che è stato ribattezzato Apocalisse4800 - continuerà a picchiare fino al 27 di luglio ma "fra il 28 e il 31 di luglio, ci saranno valori termici in graduale flessione", il caldo si attenuerà e ci si aspetta "un calo termico nelle aree del Nord".

Si tratterà di "un normale rientro in media", si legge sul sito di Giuliacci, ma avrà l'effetto di farci finalmente respirare dopo le temperature sahariane delle ultime settimane. Altro discorso quello della pioggia. Qualche precipitazione è attesa già a partire da lunedì 25 luglio sulle Alpi, nei due giorni successivi sulla Pianura Padana. Al Sud insisteranno le temperature estreme.