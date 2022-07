Sfregio al Pantheon, Lapo Elkann a valanga: a Roma tutto è permesso e nessuno paga

16 luglio 2022 a

a

a

Tra i tanti a indignarsi per l'atto vandalico che ha deturpato il Pantheon c'è anche Lapo Elkann che su Twitter spara a zero su una città allo sbando dove il degrado e l'impunità regnano sovrani. "Roma, sfregiato il Pantheon con una bomboletta spray. Le telecamere erano fuori uso, non c’era nessuno a controllare. Fotografia di una città dove TUTTO è permesso, nessuno paga MAI e la responsabilità è di NESSUNO", scrive l'imprenditore.

Roma, sfregiato il Pantheon con una bomboletta spray. Le telecamere erano fuori uso, non c’era nessuno a controllare. Fotografia di una città dove TUTTO è permesso, nessuno paga MAI e la responsabilità è di NESSUNO — Lapo Elkann (@lapoelkann_) July 16, 2022

La scritta realizzata con vernice blu sarebbe stata fatta nella notte fra lunedì 11 e martedì 12 luglio. "Aliens exist", gli alieni esistono è il messaggio lasciato dai vandali insieme la disegno di due dischi volanti. Secondo i primi accertamenti, è probabile che come teme Elkann i vandali la facciano franca dal momento che l'impianto di videosorveglianza puntato sull’esterno del monumento sarebbe fuori uso da tempo.

Pantheon deturpato, bufera sul Comune: "Videocamere fuori uso da anni"

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.