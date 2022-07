Meteo, il caldo record stringe la morsa sull'Italia: bollino rosso ovunque. E a La Spezia deraglia un treno

23 luglio 2022 a

a

a

Non si placa l’ondata di caldo torrido in Italia. Bollino ‘rosso’ oggi in 16 città: Bologna, Bolzano, Brescia, Campobasso, Firenze, Frosinone, Genova, Latina, Milano, Perugia, Rieti, Roma, Torino, Trieste, Verona e Viterbo. Un numero destinato a salire, come emerge dal bollettino sulle ondate di calore del ministero della Salute. Domani, infatti, il livello di allerta massima è segnalato in 19 città: oltre alle precedenti, si aggiungono Civitavecchia, Pescara e Venezia. Quanto al livello di allerta 2 (‘bollino arancione’), le città segnalate per oggi sono Ancona, Cagliari, Catania, Civitavecchia, Messina, Palermo, Pescara, Reggio Calabria e Venezia. Domenica, invece, le città da bollino ‘arancione’ saranno in tutto 7: Ancona, Cagliari, Catania, Messina, Napoli, Palermo e Reggio Calabria.

La previsione che rovina le vacanze agli italiani: “Ecco cosa succede ad agosto”

Nel frattempo il caldo da record sta causando anche problemi ai trasporti su ferro. «Per precauzione i treni della linea M2 stanno viaggiando a marcia ridotta sulle tratte all’aperto della linea, dove binari e rete elettrica sono esposti all’ondata di caldo record perché i protocolli di sicurezza ferroviaria impongono limiti di velocità ai treni quando le rotaie superano una temperatura critica», il testo di una nota dell’Atm, azienda del trasporto pubblico milanese. Ma non solo.

"Nessuno scampo". Le previsioni choc di Giuliacci sul caldo

A La Spezia un locomotore ha deragliato dal binario all’interno dell’area portuale. A quanto riferisce l’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Orientale, il binario probabilmente si è deformato a causa del caldo intenso di questi giorni e nell’incidente nessuno è rimasto ferito. Una situazione e delle conseguenze senza precedenti.